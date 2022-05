Mangobay Resort

Das kleine Resort mit dem persönlichen Service liegt an einem Sandstrand an der Westküste Barbados und in Gehdistanz von Unterhaltungsmöglichkeiten. Es ist ideal für alle, die einen All-Inclusive Strandurlaub in Kombination mit einem persönlichen und freundlichen Service eines kleinen Resorts suchen.

Am Strand befindet sich das Restaurant, welches einen Mix aus karibischer und internationaler Küche bietet. Am Abend wird Live-Musik gespielt. In der Bar erhalten Sie von morgens bis abends eine Auswahl an exotischen Getränken. In der Lounge können Sie fernsehen oder ein Buch aus der Bibliothek lesen. Tagsüber lässt es sich wunderbar am Strand oder am Swimmingpool entspannen. Gratis-WLAN in den öffentlichen Bereichen.