Manchebo Beach Resort

Das Resort liegt nur wenige Schritte vom berühmten Alhambra-Casino mit seinen Boutiquen entfernt. Oranjestad ist in ca. 10 Autominuten erreichbar und lädt zum Shoppen oder einem Drink in einem der vielen Strassencafés ein. Bushaltestelle in 5 Gehminuten.

Die gemütliche Anlage am schönsten Strand von Aruba bietet einen Süsswasser- Swimmingpool mit Sonnenschirmen und am Strand mehr als 50 schattenspendende Strand- Cabanas mit Liegestühlen und Badetüchern. Für das kulinarische Wohl sorgen Ike's Bistro, das French Steakhouse, das Pega Pega Strandrestaurant und die Omakase Sushi-Bar. An der Bar werden Sie mit herrlichen Drinks verwöhnt. Im exotischen Strand-Spa können Sie sich mit Behandlungen für Körper, Geist und Seele verwöhnen lassen.



Sport / Wellness inklusive: Fitnesscenter, eine Stunde Yoga oder Pilates pro Aufenthalt (im offenen Yogadeck- und Pavillon am Strand).



Gegen Gebühr: Spa mit Dampfbad, Whirlpool, diversen Massagen. Tauchen (ca. 15 Fahrminuten), Segeln, Hochseefischen und Schnorcheln werden vom Hotel gerne organisiert.



Kinder: sind willkommen.