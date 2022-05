Magdalena Grand Beach Resort

In den 5 Restaurants werden Sie mit einer umfangreichen Auswahl an internationaler Küche, regionalen Köstlichkeiten und karibischer Fusionsküche verwöhnt. Das Pembois bietet Frühstücksbuffet, à-la-carte Mittagessen und Abendbuffet. Der Salaka Grill am Pool serviert Mittag- und Abendessen. Im edlen Kali'na tauchen Sie in die einmaligen Aromen der Fusionsküche ein. Feiern Sie im Robinson Crusoe Pub mit Piraten oder gönnen Sie sich einen Cocktail in der Tavaco Lounge. Drei Pools laden zum Schwimmen und Sonnenbaden ein. Für sportliche Abwechslung sorgen das PADI-Tauchcenter, ein Tennisplatz, ein 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz, das Fitnesscenter und ein kostenloser Fahrradverleih.



Sport/Wellness inklusive: Fitnessraum, Sauna, Tennis, Fahrradverleih.



Gegen Gebühr: Golf, Tauchen, Angelausflüge, Wellnessbehandlungen im Spa.



Kinder: Kinderclub für 4 - 12 Jahre.