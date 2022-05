Le Phare Bleu Boutique Hotel & Marina

Ihre Schweizer Gastgeber Jana Caniga und Dieter Burkhalter empfangen Sie in ihrem ganz persönlichen Paradies, dem kleinen Boutique Hotel Le Phare Bleu mit eigenem Yachthafen. Geniessen Sie die gemütliche und entspannte Karibik-Atmosphäre abseits des Touristentrubels.

Das Hotel liegt an der Südküste von Grenada in der Petite Calivigny Bucht. Der Flughafen ist ca. 20 Fahrminuten entfernt.

Die Anlage besteht aus Bungalows, die im Villenstil gebaut sind. Gäste fühlen sich sehr schnell wie Zuhause, was nur einer der Gründe dafür ist, dass das Hotel zu den besten Boutique Hotels in Grenada zählt. Alle rustikalen Villen und Apartments verfügen über eine Küche und sind im preisgekrönten, tropischen Garten verteilt. Der tropische Garten ist Heimat vieler Kolibris. Im Restaurant werden selbst angebautes Gemüse und Früchte täglich zu herrlichen Speisen verarbeitet. Entspannen Sie am Swimmingpool oder nutzen Sie eines der zahlreichen Wellnessangebote, nehmen Sie private Yogastunden oder nutzen Sie das Wassersportangebot.







Sport/Wellness gegen Gebühr:



Wellnessanwendungen, Yoga, Kajaks, Hobie Cat und Segeln.