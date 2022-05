Le Cap Est Lagoon Resort & Spa

Das Resort liegt in einem tropischen Garten mit Blick auf das Riff und die Lagune Francis und besitzt eine kleine Badebucht mit Sandstrand. Le François mit Einkaufs- und Restaurantmöglichkeiten ist ca. 5 km entfernt, zum Flughafen sind es ca. 60 Minuten.

Das äussert geschmackvoll gestaltete Resort bietet einen Pool mit herrlicher Sicht auf das Meer. Zwei hervorragende Restaurants verwöhnen die Gäste in gehobener Atmosphäre mit internationaler und karibischer Küche. Im Le Cohi kommen Sie in den Genuss einmaliger Wein-, Champagner-, Rum- und Zigarrensorten. Kühlen Sie sich nach einer Einheit im Fitnessraum im Pool oder im Meer ab und entspannen Sie danach bei einer Behandlung im Wellnesscenter. Gratis WLAN in der Lobby.



Sport/Wellness inklusive: Tennis, Fitness, Katamaran, Kajak, Windsurfen



Sport/Wellness gegen Gebühr: Spa-Behandlungen, Hamam, Golf, Yoga, Schnorcheln, Bootausflüge, Kitesurfing, Hochseefischen, Surf & Windsurfkurse.



Kinder: sind willkommen