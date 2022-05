Jamaica Highlights ab Montego Bay

Ankunft am Flughafen Montego Bay. Transfer zum Hotel. Hinweis: Bei den im Programm erwähnten Ausflüge handelt es sich lediglich um Vorschläge (die Ausflüge sind vor Ort zu organisieren und zu bezahlen).

Am Morgen Übernahme des Mietwagens im Hotel. Von Montego Bay geht es in den Süden, einmal quer durch das Landesinnere. Bei einer Bootsfahrt auf dem Black River können Sie freilebende Krokodile, sowie diverse Vogelund Pflanzenarten sehen. Auch ein Besuch der YS Wasserfälle ist lohnenwert. Die erfrischenden Naturbecken laden zum Schwimmen und Entspannen ein. Den Sonnenuntergang können Sie auf der Terrasse Ihres Hotels oder bei einer Bootsfahrt zur Pelican Bar geniessen.

Treasure Beach - Kingston - Blue Mountains (F)

Entscheiden Sie sich für einen Abstecher zum Lovers Leap oder machen Sie einen Fotostopp bei der Fahrt durch die Bambusallee, bevor es bis nach Kingston geht. Beim Durchfahren der quirligen Metropole bietet sich ein Besuch im Bob Marley Museum, ein Stopp am Devon House oder im Hope Garten an. Anschliessend geht die Fahrt Bergwärts. Geniessen Sie die Natur in der rustikalen Welt der Blue Mountains. Unternehmen Sie eine Tour durch die Kaffeeplantage, eine Bergwanderung oder besichtigen Sie die Mavis Bank Kaffeefabrik.