Hotel LaLuna

Eingebettet in die unberührte Natur besticht das romantische Resort durch sein aussergewöhnliches Konzept. Das Hotel unter italienischer Leitung verwendet viele Naturprodukte aus Indonesien und Bali, um eine schlichte Eleganz zu erzielen. Das Haupthaus liegt direkt am Strand. Im Restaurant serviert der europäische Chef Meeresfrüchte und italienische Küche mit karibischem Einfluss. Die mit indonesischen Möbeln eingerichtete Sunset-Bar, direkt am Swimmingpool, serviert exotische Drinks. Zur weiteren Einrichtung gehören ein Weinkeller, eine Boutique und ein Fitnessraum.



Sport/Wellness inklusive: Schnorcheln, Segeln, Kajak, Mountainbikes.



Gegen Gebühr: Golf, Tennis, Tauchen, Fischen. Das schöne Wellness-Center The Sanctuary verfügt über einen asiatischen Spa und einen Yoga-Pavillon direkt am Strand.