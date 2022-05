Hotel Belmond La Samanna

Die im maurischen Stil gestaltete Anlage wurde mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und befindet sich in einem grossen Park. Vom Restaurant können Sie die herrliche Panorama- Aussicht bei einer unwiderstehlichen Mischung aus französischen und karibischen Spezialitäten geniessen. The Grill auf der oberen Terrasse mit Poolblick serviert Ihnen leichte Mahlzeiten sowie eine Fülle an Grillspezialitäten. In der stilvollen Long Bar oder in der Beach Bar werden Ihnen Getränke serviert. In der Lobby Lounge findet am Abend ein gepflegtes Unterhaltungsprogramm statt. Etwas Besonderes ist der Weinkeller mit einer der umfangreichsten Weinkollektionen der Karibik.







Sport / Wellness inklusive:



Fitnesscenter, Tennis, Kajak, Schnorcheln, Yoga und Pilates.







Gegen Gebühr:



Tauchen, Wasserski, Schnorchelausflüge, Inselausflüge sowie Anwendungen im Spa. Wellness: Im La Samanna Spa wird Ihnen eine grosse Auswahl an Massagen und Spa Behandlungen angeboten, damit Sie sich von Kopf bis Fuss verwöhnen lassen können.







Kinder: sind willkommen