Das moderne Alisei ist eine der trendigsten Anlagen in Las Terrenas. Entspannen Sie sich am langen Sandstrand, geniessen Sie die Unterhaltung im nahegelegenen Dorf oder lassen Sie sich im bekannten Restaurant verwöhnen.

Das Hotel Alisei ist umgeben von einem üppigen Garten mit tropischen Pflanzen und hohen Palmen und verfügt über einen grosszügigen Swimmingpool mit Poolbar, Jacuzzi und Kinderplanschbecken. Das beliebte Restaurant Baraonda, welches italienische Spezialitäten mit karibischen Einflüssen sowie verschiedene frische Meeresfrüchte anbietet, befindet sich direkt am Meer. Am Swimmingpool sowie am Strand stehen Ihnen kostenlos Liegestühle und Handtücher zur Verfügung.







Sport/Wellness gegen Gebühr:



Tennis, Tauchen, Schnorcheln, Kite- und Windsurfen, Segeln, motorisierte Wassersportarten, Reiten, Hochseefischen, Walbeobachtungen und Ausflüge in die Umgebung. Das Spa bietet neben Massagen und verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten auch ein türkisches Bad.







Kinder: sind willkommen