Höhepunkte Dominikanische Republik ab Santo Domingo

Am Morgen lernen Sie bei einem Stadtrundgang die Altstadt kennen, welche von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Am Nachmittag Fahrt nach San Cristóbal, der Geburtsstadt des Diktators Trujillo. Die Reise führt Sie weiter durch die Küstenebene nach Barahona. Hier hatte der berühmte Pirat Cofresí seinen Schlupfwinkel.

Entlang der malerischen Küstenstrasse fahren Sie Richtung Südwesten. Unterwegs besuchen Sie die Kooperative De mi Siembra, welche Teil der landwirtschaftlichen Kooperative zur Entwicklung der Gemeinde ist. In Enriquillo machen Sie Halt an einem Wochenmarkt, der frische Produkte aus der Region anbietet. Bei Los Patos laden erfrischende Flussläufe sowie der Kieselstrand zum Baden ein. Lassen Sie den Tag mit dem Besuch einer Larimar-Werkstatt ausklingen, wo Sie diesen einzigartigen Edelstein bewundern können.

Fahrt durch eine wunderschöne, grüne Landschaft, über kleine, typisch dominikanische Dörfer in Richtung Norden. Über eine Bergstrasse erreichen Sie das wissenschaftliche Forschungsreservat Ebano Verde, welches geschaffen wurde, um den Edelholzbestand aufzustocken. Anschliessend weiter bis nach Constanza, einem Luftkurort auf 1220 m. ü.M., in einem fruchtbaren Hochtal wo grossflächig Landwirtschaft betrieben wird. Im gemässigten Klima gedeihen unter anderem Äpfel, Orangen und viele Gemüsearten.

Fahrt zur Halbinsel Samaná. Durch ein fruchtbares Tal geht es in Richtung San Francisco de Macoris. Im Schatten grosser Urwaldbäume gedeiht hier Kakao. Sie haben die einmalige Möglichkeit, auf einer Plantage alles über Kakao zu erfahren. In Nagua, wo Sie den atlantischen Ozean erreichen, erwartet Sie paradiesische Tropenlandschaft mit einsamen Stränden in versteckten Buchten.

Los Haitises Nationalpark (F)

Heute entdecken Sie den Nationalpark Los Haitises, eines der grössten noch unberührten Gebiete feuchttropischen Urwalds in der Karibik. Der Ausflug führt in die Küstenzone des Schutzgebiets. Über Jahrmillionen haben Niederschläge hier Höhlen ausgewaschen. Diese boten schon der Urbevölkerung Schutz und Steinritzungen belegen dies noch heute. Von Mitte Januar bis Mitte März wird anstelle des Ausflugs in den Los Haitises Nationalpark eine Walbeobachtungstour in der Samaná Bucht angeboten.