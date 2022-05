Höhepunkte Cuba ab Havanna

Empfang am Flughafen und Transfer ins Hotel.

Spaziergang durch die Altstadt von Havanna mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Plätze: Plaza de Armas mit dem Palast der Genralkapitäne, El Templete, Castillo del la Real Fuerza, Kathedralenplatz, Plaza San Francisco de Asis und Plaza Vieja. Nachmittags Fahrt in 50er Jahre Oldtimer über den Malecon und entlang der prachtvollen 5ta Avenida zum Residenz- und Diplomatenviertel Miramar mit seinen imposanten Herrenhäusern. Abends Gelegenheit eines Besuches der bekannten Shows wie z.B. das weltberühmte Tropicana Cabaret oder die Havanna Queens Show.

Fahrt auf der Tabakroute in Richtung Pinar del Rio. Unterwegs Besichtigung der Prähistorischen Mauer ein überdimensionales Kunstwerk aus den 60er Jahren. Mittagessen inmitten der traumhaften Natur mit anschliessend Zeit für sich bevor es spätnachmittags zurück nach Havanna geht.

Fahrt in Richtung Zentral - Cuba entlang der historischen Schweinebucht über Playa Larga und Playa Giron in Richtung Cienfuegos. Nach einem Abstecher zur Halbinsel Punta Gorda geht es weiter auf der Panoramaküstenstrasse nach Trinidad - UNESCO Weltkulturerbe mit einzigartiger Kolonialarchitektur. Abends Streifzug durch das romantisch-musikalische Nachtleben von Trinidad.

Morgens leichte Wanderung im Parque „El Cubano“ in den Ausläufern der Sierra Escambray. Nachmittags Fahrt zum Tal der Zuckerrohrmühlen mit der Hacienda der Zuckerbarone Iznaga und Panoramablick vom legendären Sklaventurm. Der restliche Tag zur freien Verfügung.

Trinidad - Cayo Santa Maria (F, M, A)

Auf herrlicher Panoramastrecke und vorbei an Kaffeeplantagen führt die Fahrt hoch zum Topes de Collantes und weiter durch die Berge nach Santa Clara, wo Che Guevara seinen grössten Sier errang. Besuch des Revolutionsplatzes mit dem Che Guevara Denkmal sowie einer Tabak-Fabrik. Anschliessend Fahrt nach Sagua La Grande, ein brachliegendes Juwel mit neoklassischer Architektur. Bei einem Spaziergang erkunden Sie die vom Tourismus noch so gut wie unberührte Stadt. Spätnachmittags weiter an die Nordküste zu den vorgelagerten Inseln und Cayo Santa Maria.