Hilton La Romana Resort

Das grosse Luxus-Resort überzeugt durch hohen Komfort und ein vielseitiges Angebot an Spezialitäten-Restaurants und Aktivitäten am Strand.

Das Hotel liegt in einer herrlichen Bucht mit typisch karibischem, türkisfarbenem Meer und direkt am kilometerlangen Strand von Bayahibe mit Sicht auf die Insel Saona. Geniessen Sie die traumhaften Sonnenuntergänge im nahegelegenen Fischerdorf. Nach La Romana sind es 15 km und nach Santo Domingo eineinhalb Stunden.

Hier werden Sie kulinarisch so richtig verwöhnt: Es stehen Ihnen 8 Restaurants mit Buffet- und à la carte Spezialitäten zur Auswahl. Ebenso 7 Bars, Snackbars und ein Meeresfrüchte Restaurant. Zwei grosse Schwimmbäder und ein spezieller Wellnessbereich in tropischer Natur sowie Souvenirgeschäft, Coiffeur und Internet.



Sport/Wellness inbegriffen:



Tennis, Volleyball, Fahrräder, Probetauchgang, Sauna, Jacuzzi, Schnorcheln, Windsurfen, Kajak, Katamaran, Bogenschiessen.



Gegen Gebühr:



Wellness, Tauchen, Golf (in der Nähe). PADI-Tauch- und Wassersportcenter am Strand.



Kinder: Explorerclub 3-12 Jahre