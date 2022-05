Das Guana Island Resort ist eine intime Unterkunft für maximal 42 Gäste auf der 3.4 km2 grossen Guana Island. Hier geniessen Sie Ruhe und Privatsphäre in historischen Cottages mit Panoramablick. Das hügelige Eiland ist ein üppiger Garten Eden mit versteckten Stränden, die teilweise nur per Boot erreichbar sind.

Im Haupthaus trifft man sich im Wohnzimmer oder zieht sich mit einem Buch in die gemütliche Bibliothek zurück. Die Mahlzeiten werden auf der romantischen Terrasse serviert. Zu den Zutaten gehören frische Meeresfrüchte, lokale Produkte, Brot aus dem Holzofen und Früchte und Gemüse von der Insel. Sie haben auch die Möglichkeit, sich von einem Bootsführer an einen einsamen Strand bringen zu lassen, um dort ein Picknick im privaten Rahmen einzunehmen. Sie können sich an der paradiesischen White Bay Beach im türkisblauen Wasser entspannen oder einen der sieben unberührten Strände der Insel entdecken. Die hügelige Insel bietet viele Spazierwege und auf den Bergwanderwegen begegnen Sie verschiedenen Vogelarten. Zur Erholung empfiehlt sich eine Massage unter einem schattigen Pavillon an der White Bay Beach. Auf Tagesausflügen können Sie die Nachbarinseln Tortola, Virgin Gorda oder Norman Island besuchen. Wöchentlich finden Strand-Barbecues mit karibischer Musik statt.



Sport/Wellness inklusive: Kajak, Windsurfen, Pedalos, Tennis, Volleyball, Badminton, Ping Pong, Boccia, Krocket, Miete von Schnorchelund Angelausrüstung.



Gegen Gebühr: Wellness-Anwendungen im Strand-Spa, Tennisunterricht, Wasserski, Yoga, Tauchen, geführte Wanderungen und Bootsausflüge.



Hinweis: Das Resort ist für Gehbehinderte aufgrund der teilweise langen Wege und steilen Stufen nicht geeignet.