Gruppenreise Jamaica's Treasure ab Montego Bay

Gehen Sie am ersten Morgen auf Entdeckungstour in Jamaicas zweitgrösster Stadt Montego Bay. Während einer Stadtrundfahrt lernen Sie alle Sehenswürdigkeiten kennen. Danach geht es ins Landesinnere zu den YS Wasserfällen, deren erfrischende Naturbecken zum Schwimmen einladen. Oder Schwingen Sie sich wie Tarzan mit einer Liane ins Wasser. Sie können auch eine Canopytour unternehmen und sich durch den Regenwald abseilen lassen (optional).

Südküste (F, A)

Heute haben Sie einen ganzen Tag Zeit, um alle Sehenswürdigkeiten der wunderschönen Südküste Jamaicas zu erkunden. Als erstes geht es zur Appleton Rumfabrik. Dort erfahren Sie alles über die Herstellung des weltbekannten Rums. Eine kleine Kostprobe darf dabei natürlich nicht fehlen. Danach geht es weiter nach Little Ochi am Aligator Pond, zu einem Strandabschnitt, wo Sie Gelegenheit haben, frischen Fisch und Meeresfrüchte in typisch jamaicanischer Atmosphäre direkt am Strand zu geniessen (optional). In Lovers Leap geniessen Sie den atemberaubenden Ausblick auf die Steilküste und lauschen der Geschichte des sagenumwobenen Plätzchens.