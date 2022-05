Gruppenreise Jamaica Feeling ab Montego Bay

Ankunft in Montego Bay. Transfer zum Hotel.

Nach dem Frühstück geht es los mit einer kurzen Tour durch Montego Bay. Weiterfahrt entlang der Nordküste mit Zwischenstopp am Columbus Park. Kurz vor Ocho Rios besuchen Sie die berühmten Dunn's River Falls.

Nach dem Frühstück verlassen Sie Kingston und begeben sich auf eine etwas längere Fahrt entlang der Südküste. Auf dem Weg werden Sie eine kurze Pause in der berühmten Bambusallee einlegen. Weiter geht es zu den wunderschönen, exotischen YS-Wasserfällen.

Treasure Beach - Montego Bay oder Negril (F)

Heute starten Sie den Tag mit einem Besuch in der Appleton Rum Fabrik. Anschliessend geht es weiter zur Black River Safari, wo Sie per Boot einen Einblick in das grosse Mangrovengebiet des Südens bekommen, mit seinen vielen Krokodilen und Sumpfvögeln.Gegen Abend erreichen Sie Montego Bay bzw. Negril.