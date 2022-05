Das Anguilla Great House Beach Resort liegt am Rendezvous Bay, einem der schönsten Strände der Insel. Der weisse Sandstrand erstreckt sich über 3 Kilometer, das türkisfarbene, ruhige Wasser lädt zum Baden ein. Geniessen Sie die Ruhe des Anguilla Great House.

Das Hotel liegt am Rendezvous Bay. Zum Flughafen sind es 15 Minuten und zur Fährstation von Anguilla 10 Minuten.

Open-Air Restaurant The Olde Caribe erhalten Sie alles, von erlesenen Weinen über Cocktails, frischen Hummer und Steaks bis zu hausgemachten Desserts. Zum Hotel gehört ein Swimmingpool. Liegestühle und Badetücher stehen den Gästen zur Verfügung. In den öffentlichen Bereichen gibt es Gratis-WLAN.



Sport gegen Gebühr: PADI Tauchcenter in der Nähe. Golf Lektionen und Tee Times im nahe gelegenen 18-Loch Golfplatz, Tennis, Wassersport sowie Reitausflüge können über den Concierge Service organisiert werden.



Kinder: sind willkommen.