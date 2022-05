Eines der besten Restaurants von Anguilla, das Straw Hat, gehört zum Frangipani Beach Resort. In der Nähe befinden sich viele lokale Restaurants mit karibischer Küche und Live-Musik. Das freundliche Servicepersonal gibt Ihnen gerne Tipps zu den besten Lokalitäten. Vom Infinity-Pool aus können Sie den Blick auf das Meer geniessen. Das Hotel bietet Ihnen eine grosse Auswahl an Aktivitäten. Sie können die Kajaks benützen oder einen Segelausflug unternehmen. Mit dem hoteleigenen Boot können Sie sich beim Wasserski, Wakeboarden oder Tubing versuchen.







Sport / Wellness: Tennis, verschiedene Wassersportarten, Yogakurse am Strand.Gegen Gebühr können Sie sich bei einer Massage am Strand entspannen, Tauchgänge unternehmen oder während einem Bootsausflug den Sonnenuntergang geniessen.







Kinder: sind willkommen.