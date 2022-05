Erlebnis Dominikanische Republik ab Santo Domingo

Sie übernehmen Ihren Mietwagen und verlassen die Hauptstadt. Die Fahrt führt entlang grosser Plantagen mit Zitrusfrüchten und über ein Hochtal. Bonao besitzt eine der grössten Nickelminen der Welt und eignet sich für eine Mittagspause. Jarabacoa liegt in der Bergwelt der Cordillera Central, umgeben von Pinienwäldern und Flüssen. Das Zentrum für Wanderfreunde und Naturliebhaber bietet viele Aktivitäten an.

Jarabacoa - Santiago de Caballeros (ca. 50 km) (F)

Besichtigen Sie den charmanten Ort Jarabacoa oder besuchen Sie eine Kaffeefabrik. Ein imposanter Wasserfall in der Nähe bietet sich für ein erfrischendes Bad in einem natürlichen Swimmingpool an. Weiterfahrt durch das fruchtbare Cibao Tal mit Kaffee-, Tabak- und Bananenplantagen. Besuch einer Zigarrenfabrik in Santiago.