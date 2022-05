Entspannt durch Cuba ab Havanna

1 . Tag Ankunft Havanna Empfang und Begrüssung am Flughafen Havanna. Anschliessend Transfer zum Hotel. Abendessen in eigener Regie. Übernachtung mit Frühstück.

2 . Tag Koloniales Havanna und Nostalgie der 50er Jahre (F, M, A) Der Tag beginnt mit dem Besuch einer der bekannten Tabakfabriken, z.B. Partagas, H. Upmann, Romeo y Julieta oder La Corona. Erleben Sie die geschickten Hände der Torcedores (Zigarrendreher) bei der Produktion der besten Zigarren der Welt. Anschliessend Spaziergang durch die Altstadt mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Plätzen: Plaza de Armas mit dem Palast der Generalkapitäne, El Templete, Castillo del la Real Fuerza, Kathedralenplatz, Plaza San Francisco de Asis und Plaza Vieja. Unterwegs ein Cocktail in Hemingways „Bodeguita“ oder auf der Dachterrasse des Hotels Ambos Mundos, wo er seinen Roman "Wem die Stunde schlägt" schrieb. Mittagessen in einem der beliebten Privatrestaurants, z.B. El Frente oder dem Paladar Nao oder Donde Lis. Nachmittags erwarten Sie amerikanische 50er Jahre Oldtimer zu einer Spazierfahrt über den Malecon und entlang der prachtvollen 5ta Avenida zum Residenz- und Diplomatenviertel Miramar mit seinen imposanten Herrenhäusern. Unterwegs Aperitif im Garten des legendären Hotels Nacional mit Anekdoten über die Mafia und andere "Celebrities" der 50er Jahre. Abendessen in einem Restaurant mit besonderem Ambiente. Anschliessend (optional, nicht inklusive) Gelegenheit zum Besuch einer der bekannten Shows, z.B. klassisch, das weltberühmten Tropicana Cabaret oder modern, "Havanna Queens", das derzeit angesagteste moderne Tanz Ensemble - ein Symbol des Neuen Cuba.

3 . Tag Havanna - Pinar del Rio - Vinales (F, M) Morgens Fahrt nach Marianao zum Theater und Sportzentrum Jesus Menendez. Besuch einer einer Trainings-Session von „Havanna Queens“, dem derzeit angesagtesten Modern Dance Ensemble der Stadt. Erleben Sie einen sehr authentischen Einblick in die Welt der jungen TänzerInnen mit Live Perfomance und Gelegenheit zu einem Plausch mit dem Manager. Anschliessend weiter auf der "Tabakroute" in Richtung der Provinz Pinar del Rio. Panoramatour durch das Mogote-Tal mit seinen imposanten Kegelfelsen und dem malerischen Ort Viñales, umgeben von herrlicher Natur. Unterwegs Besuch bei einem Tabakbauern. Lunch "criollo" z.B. im Paladar von "Alberto Vitamina", wo das traditionelle kubanische Gericht „gegrilltes Schweinefleisch mit Reis und Bohnen“ mit viel Liebe zubereitet wird. Bei einem abschliessenden "Anti-Stress" Cocktail auf der Finca Agro-Ecologica oder dem Balcon del Valle geniessen Sie die herrliche Aussicht.

4 . Tag Vinales - Puerto Esperanza - Las Tarrazas (F, M, A) Morgens eine Wanderung durch das herrliche Tabaktal mit Stopps bei den Bohios der örtlichen Campesinos. Weiterfahrt zur Küste zum derzeit noch verschlafenen Fischerdorf Puerto Esperanza. In dem Ort mit seinen umliegenden Cayos, soll in der Zukunft auch ein kleiner Hafen für Kreuzfahrtschiffe entstehen. Mittagessen rustikal z.B. bei einer kubanischen Familie. Anschließend weiter durch die Ausläufer der Sierra Rosario – UNESCO Biosphärenreservat - bis zur Öko-Kommune Las Terrazas. Nach einem Rundgang durch den Ort mit seiner Handwerks-Kolonie und den Ruinen einer ehemaligen französischen Kaffee-Plantage wartet ein Abendessen im vegetarischen Restaurant "El Romero", das mit sehr kreativer Küche aufwartet.

5 . Tag Las Terrazas - Schweinebucht - Cienfuegos (F, M, A) Morgens längere Fahrt auf der vergleichsweise fast leer wirkenden Autobahn, wo man nicht selten noch Pferdefuhrwerken, Kühen und Fahrrädern begegnet, in Richtung Zentral-Cuba. Kaffee-Pause auf der Farm "Fiesta Campesina" mit angeschlossenem Mini-Zoo und weiter entlang der historischen Schweinebucht (fehlgeschlagene Landung der Exilkubaner 1961) über Playa Larga und Playa Giron in Richtung Cienfuegos. Unterwegs Lunch (Buffet) und Gelegenheit zu einem erfrischenden Bad in der Caleta Buena. Spätnachmittags Rundgang über den von französischer Kolonialarchitektur geprägten Hauptplatz von Cienfuegos mit dem nostalgischen Terry Theater, wo einst Caruso sang und weiter zur Halbinsel Punta Gorda mit dem maurisch inspirierten "Palacio del Valle" und dem weissen Yacht-Club. Abendessen mit Blick auf die Bucht.

6 . Tag Cienfuegos - Santa Clara - Sagua la Grande - Cayo Santa Maria (F, M, A) Weiterreise in das historische Santa Clara, wo Che Guevara seinen grössten Sieg errang und sein letzte Ruhestätte fand. Besuch des Revolutionsplatzes mit dem Che Guevara Denkmal. Anschliessend Fahrt in Richtung Nordküste bis zu der vom Tourismus noch völlig unberührten Stadt Sagua La Grande, ein brachliegendes Juwel und Geburtsort des berühmten kubanischen Malers Wilfredo Lam und ein absoluter Geheimtip für Entdecker. Neoklassische Architektur im Stil des 19. Jahrunderts, wie das ehemalige spanische Casino oder die Bank of Canada zeugen vom Charme und Glanz vergangener Zeiten. Rustikales Mittagessen im Restaurant auf Stelzen des nahen Küstenortes Isabela de Sagua mit Blick auf die vorgelagerten Cayos und ein versunkenes Schiffswrack. Spätnachmittags weiter auf einem 47 km langen Damm über das Meer zum Natur-, Strand- und Inselparadies Cayo Santa Maria.

7 . Tag Cayo Santa Maria (F, M, A) Zeit für Sun und Beach.

8 . Tag Cayo Santa Maria - Remedios - Sancti Spiritus - Trinidad (F, A) Morgens Fahrt in das koloniale Remedios, bekannt durch sein alljährlichen "Parrandas". Spaziergang über den idyllischen Hauptplatz und weiter in das vom Tourismus noch wenig frequentierte Sancti Spiritus mit der romantischen Yayabo Brücke. Spaziergang durch die Fussgängerzone und weiter zum Tal der Zuckerrohrmühlen mit der Hacienda der ehemaligen Zuckerbarone Iznaga mit Panoramablick vom legendären Sklaventurm. Spätnachmittags Ankunft in Trinidad – UNESCO Weltkulturerbe mit einzigartiger Kolonialarchitektur. Abendessen z.B. im Museums-Paladar "1514" mit seinem einzigartigen Dekor aus Kristallgläsern und kostbarem Porzellan. Anschliessend Rundgang durch das romantisch-musikalische Nachtleben mit Live-Musik und Tanz zu Salsa und Son im Kreis der Einheimischen, z.B. im Casa de la Musica bei den Treppen am Hauptplatz oder im Casa de la Trova.

9 . Tag Trinidad (F, A) Der Tag beginnt mit einem Spaziergang durch die kopfsteingepflasterten Gassen und den idyllischen Plätzen umsäumt von den Herrenhäusern der Zuckerbarone. Besuch eines der zahlreichen Museen z.B. des Romantischen Museums im Palacio Brunet oder des Stadtmuseums im Palacio Cantero. Unterwegs Stopp für einen Honig-Likör in der rustikalen Bar "Canchancharra". Nachmittags frei z.B. für einen Ausflug zum karibischen Strand der Playa Ancon. Abendessen z.B. im Paladar "Sol Ananda".