Dieses moderne All-inclusive-Resort wurde im November 2015 eröffnet. Es bietet ein modernes und klares Design und liegt direkt am Strand von Juan Dolio.

Das Hotel Emotions befindet sich an der Südküste der Dominikanischen Republik direkt am goldfarbenen Strand von Juan Dolio. Es liegt nur ca. 50 km von der Hauptstadt Santo Domingo entfernt. Zum Flughafen Santo Domingo beträgt die Fahrzeit ca. 30 Minuten.

Den Gästen steht ein grosszügig angelegter Schwimmbadbereich zur Verfügung. Verschiedene Restaurants bieten kulinarische Abwechslung. Mehrere Bars wie die Strand- und Poolbar, das Bier-Haus und das Kaffeehaus lassen keine Wünsche offen. Bei einer Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten kommt sicher keine Langeweile auf. Gratis WLAN. Sport/Wellness inbegriffen: Fitnesscenter, Tennis, Kletterwand, Fahrradverleih, Billard, Tischtennis, nicht motorisierte Wassersportarten Gegen Gebühr: Anwendungen im Spa, motorisierte Wassersportarten Kinder: sind willkommen, Kinderclub

Die eleganten und wunderschön dekorierten Zimmer in hellen Farbtönen stehen in wunderbarem Kontrast zum sonst so bunten Karibikambiente ausserhalb des Hotelresorts. Die Superior Zimmer sind mit Dusche/WC, Telefon, Safe, Kühlschrank, Klimaanlage, Fernseher und Bügeleisen-/brett ausgestattet. Vom Balkon oder der Terrasse bietet sich eine schöne Sicht auf die tropischen Gärten des Hotels. Die Deluxe Zimmer sind geräumiger und bieten zusätzlich Platz für ein Sofabett.