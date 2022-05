Eines der elegantesten Hotels der Dominikanischen Republik versteckt sich ganz zurückhaltend zwischen Palmen und Strohdächern. Dabei ist das Eden Roc at Cap Cana das einzige Relais & Châteaux-Haus auf der Insel. Das Eden Roc at Cap Cana zelebriert die "Art de Vivre" in einer einzigartigen Kombination von europäischer Klasse und karibischer Gelassenheit.



Die 34 Suiten-Villen des Golfhotels Eden Roc at Cap Cana mit privaten Pools liegen locker verteilt im Palmengarten des Golferiendominizils in der Karibik. Sie sind modern und elegant eingerichtet. Das kulinarische Highlight für Golfreisen in der Dominikanischen Republik ist das La Palapa Restaurant. Der Fisch und die Meeresfrüchte zergehen auf der Zunge und die Pasta-Kreationen beeindrucken selbst die Feinschmecker. Dazu gibt es eine atemberaubende Aussicht auf das karibische Meer.



Apropos Meer, der Eden Roc Beach Club erstrahlt im Winter 2015 in neuem Glanz. Fünf Millionen US-Dollar wurden investiert, um den Gästen ein Urlaubserlebnis sondergleichen zu bieten. In zwei Phasen wurde die bereits bestehende Anlage um einige Attraktionen erweitert. Zunächst sollte die warme und elegante Atmosphäre des Golfhotels Eden Roc at Cap Cana verstärkt werden. Dafür bekam der Beach Club ein neues Gesicht: Naturholz, Korallendekorationen und Strohdächer.



Das eigentliche Highlight ist der neue Infinity-Pool mit herrlichem Blick über den Privatstrand des Resorts, ergänzt durch eine ebenfalls neue Beachbar und den Koi Karpfen-Teich. Im zweiten Schritt bekam das Solaya Spa einen neuen Wellness-Bereich samt neuem Angebot und Behandlungen, die den Gast in den siebten Himmel befördern sollen. Ein neues Fitness-Center gab's obendrauf.



Auch das bekannte Grill-Restaurant bekam einen neuen Anstrich. Die Gerichte werden offen zubereitet und zwar auf Nikkei- und Robatayaki-Art. Der Zigarrenkeller und das Weinregal bieten das ideale Ambiente für Livemusik an diesem paradiesischen Fleckchen Land.