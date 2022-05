Dream Beaches ab Nassau

Entdecken Sie die fast 180 km lange Insel mit den rosa schimmernden Sandstränden und felsigen Buchten. Ihr Hotel liegt an der Nordspitze der Insel, auf Harbour Island.

Entdecken Sie die fast 180 km lange Insel mit den rosa schimmernden Sandstränden und felsigen Buchten. Ihr Hotel liegt an der Nordspitze der Insel, auf Harbour Island.

Entdecken Sie die fast 180 km lange Insel mit den rosa schimmernden Sandstränden und felsigen Buchten. Ihr Hotel liegt an der Nordspitze der Insel, auf Harbour Island.

Heute fliegen Sie via Nassau nach Cat Island.

Cat Island (F)

Geniessen Sie die Ruhe am Strand der traumhaften Bucht vor Ihrer Zimmertür. Tauchen Sie, mit der Schnorchelausrüstung ein in die Unterwasserwelt des «Hausriffs» oder kajaken Sie in die nächste Bucht. Entspannung pur!