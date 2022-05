Dominikanische Republik Kreuzfahrt

Die Karibik per Schiff entdecken und Kreuzfahrten in die Dominikanische Republik sind eine wunderbare Möglichkeit, eine traumhafte Inselvielfalt kennenzulernen. Geniessen Sie den Komfort moderner Kreuzfahrtschiffe, die keinen Ihrer Wünsche offenlassen. Entspannen Sie sich an Bord, erleben Sie ein grosses Angebot an Unterhaltung und geniessen Sie rund um die Uhr eine köstliche Küche in Verbindung mit einer karibischen Landschaft. Haben Sie Fragen zur besten Reisezeit in die Karibik oder zu einer bestimmten Destination? Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und unverbindlich und zeigen Ihnen verschiedene Routen und Möglichkeiten einer Kreuzfahrt in der Dominikanischen Republik.