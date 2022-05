Das Divi Southwinds Beach Resort liegt wunderschön an einem etwa 500 Meter langen, weissen Sandstrand inmitten von tropischen Gärten. Zum Strand sind es ca. 800m. Das lebendige St. Lawrence Gap lädt zum Bummeln und Einkaufen ein. Schöne Boutiquen, Restaurants und ein abwechslungsreiches Nachtleben wird in unmittelbarer Nähe geboten. Bis zur Innenstadt von Bridgetown sind es ca. 10 Fahrminuten. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ca. 15 Minuten.

Zum Angebot des Resort gehören drei Swimmingpools, eine Minigolfanlage sowie ein Fitnessbereich und Gratis-WLAN in den öffentlichen Bereichen. Das täglich geöffnete Baian Breeze Restaurant bereitet ein Frühstücksbuffet sowie internationale Küche für Sie zu. Das am Strand gelegene Joslyn's Café ist am Mittag geöffnet. Einmal wöchentlich finden abends Livemusikveranstaltungen statt.







Sport/Wellness inklusive:



Fitnesscenter, Tennis







Gegen Gebühr:



Surfen, Tauchen, Windsurfen







Kinder: sind willkommen