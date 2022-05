CuisinArt Resort & Spa

Die geschmackvoll eingerichteten Junior Suiten befinden sich im Hauptgebäude und direkt am Strand. Sie verfügen über Sitzecke, Haartrockner, Telefon, Safe, Klimaanlage, Kühlschrank, Fernseher, Gratis-WLAN und eine Terrasse. Die Seaview Junior Suiten befinden sich in der zweiten Etage des Hauptgebäudes und bieten grosse Balkone mit Pool-, Gartenoder Meersicht. Die Beachfront Junior Suiten befinden sich in der ersten oder zweiten Etage direkt am Strand. Die Beachfront Deluxe Junior Suiten sind in der obersten Etage.







Sport/Wellness:



Windsurfen, Segeln, Schnorcheln, Hochseefischen, 3 Tennisplätze mit Flutlicht, Fitnesscenter. Das ausgezeichnete Venus Spa im griechischen Architekturstil bietet 16 verschiedene Behandlungsräume. Golfen ist auf dem Tenemos Golfplatz (18-Loch) möglich.







Kinder: sind willkommen