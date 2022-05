Cuba intensiv ab Havanna

Am späten Morgen wartet die Stadt Bayamo auf Sie. Hier wurde der Freiheitskampf gegen die spanische Krone ausgerufen und die Nationalhymne komponiert. Anschliessend fahren Sie weiter in die Sierra Maestra, die Wiege der Revolution.

Morgens Besuch des Wasserfalls in El Salton und Spaziergang zur Comandancia del Tercer Frente. Anschliessend Weiterfahrt in die heimliche Hauptstadt Kubas, Santiago.

Schlendern Sie am Vormittag noch einmal in aller Ruhe durch die Stadt und lassen Sie den Alltag Santiagos auf sich wirken. Nachmittags bringt Sie ein Transfer zum Flughafen von Santiago de Cuba für den Flug nach Havanna.

Havanna (F, A)

Nutzen Sie den Tag und geniessen Sie Kuba pur. Kaufen Sie Souvenirs auf den Märkten in Havanna, verbringen Sie die Stunden gemütlich in einem Café oder an der Uferpromenade. Am Abend geniessen Sie eine Salsa Live-Band in der Casa del la Música.