Cuba Classic ab Havanna

Empfang am Flughafen, Transfer ins Hotel.

Havanna (F, M, A)

Bienvenido en La Habana! Morgens Fahrt mit einem amerikanischen Oldtimer durch das Havanna der 50-er Jahre. Platz der Revolution, entlang der Flaniermeile Malecón und durch die prachtvolle 5a Avenida. Vom Capitolio geht es dann zu Fuss vorbei am Gran Teatro zum Kathedralenplatz und durch die koloniale Altstadt zu Hemingways «Bodeguita». Abends erfahren Sie einiges über die Mafia in einem legendären Hotel. Das Abendessen geniessen Sie in einem prominenten Paladar, bevor Sie die weltberühmte Tropicana Show, Havannas "Paradies unter Sternen" besuchen.