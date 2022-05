Cuba auf Rädern ab Havanna

Havanna - Pinar del Río - Viñales (ca. 190 km) (F)

Am Morgen übernehmen Sie den Mietwagen in Havanna. Auf geht es zur ersten Etappe in Richtung Westen nach Viñales, wo der legendäre Tabak wächst. In Pinar del Río treffen zwei Gebirgszüge aufeinander, die wildromantische Sierra del Rosario und die rauere Sierra de los Organos. Am Weg stossen Sie auf kleine Seen, Ruinen von Kaffeeplantagen aus dem 19. Jahrhundert und schwefelhaltige Quellen. Der Orchideengarten von Soroa wird Sie ebenfalls begeistern.