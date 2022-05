Coyaba Beach Resort

Das Hotel liegt direkt am feinsandigen Traumstrand der Grand Anse-Bucht. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in Gehdistanz. Die Hauptstadt liegt ca. 8 km entfernt, der Flughafen von Granada ca. 5 km entfernt.

Zum Resort gehören die zwei À-la- Carte-Resturants. Das Carbet mit seiner gemütlichen Open-Air Atmosphäre bietet am Mittag und am Abend Grillspezialitäten, Sandwiches und Salate. Im Arawakabana können Sie am Morgen das Frühstücksbuffet geniessen. Am Mittag und am Abend werden einheimische Spezialitäten und internationale Küche serviert. Der Swimmingpool mit Poolbar sowie die Sonnenterrasse lädt zum Entspannen und Sonnenbaden ein. Ein breites Angebot an sportlichen Aktivitäten bietet unter anderem Golfen im nahe gelegenen Grenada Golf & Country Club oder Tauchgänge im eigenen PADI Dive Center.



Sport inklusive: Fitnesscenter, Tennisplatz mit Flutlicht, Kajak, Tischtennis, Yoga, Green Fees auf dem 9-Loch-Golfplatz Grenada Golf & Country Club.



Sport/Wellness gegen Gebühr: Tauchen und Schnorcheln im PADI Dive Center, Wellnessbehandlungen im Spa.