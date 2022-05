Colony Club

Das modern und stilvoll eingerichtete Hotel liegt direkt am Strand an der berühmten Platinum-Westküste von Barbados. Bridgetown ist 20 Fahrminuten entfernt, der Flughafen ca. 40 Fahrminuten.

Das Resort bietet eine vielseitige Poollandschaft mit vier Pools, einem Whirlpool und einer Poolbar. Lassen Sie sich in einem der beiden a-la-carte-Restaurants verwöhnen, im Hauptrestaurant Laguna und im Sunset Deck Restaurant. Gönnen Sie sich einen kühlen Drink an der Poolbar oder in der Laguna Bar. Das Hotel verfügt über eine Boutique und eine Bibliothek und es gibt gratis WLAN im ganzen Resort. Honeymooners dürfen sich auf tolle Angebote freuen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden.



Sport/Wellness inklusive: Fitnessraum, zwei Tennisplätze, Stand-up Paddle, Windsurfen, Bananenboot, Kajak, Segeln, Schnorcheln, Schnellboot, wöchentliche Pilates-, Yoga-. Zumba und Wasser-Aerobic-Kurse.



Gegen Gebühr: Anwendungen im Spa