Casa Bonita

Das exklusive Boutique Hotel ist Mitglied der Small Luxury Hotels of the World und ist sicherlich die beste Adresse entlang dieser Küste. Es liegt an einem verträumten Ort, 14 km südlich von Barahona und kurz vor Baoruco. Nach Santo Domingo sind es rund 3 Fahrstunden. Fantastische Rundsicht auf den Fluss und das Meer.