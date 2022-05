Carimar Beach Club

Das beliebte Apartment Hotel ist ideal für Gäste, die Ihre Ferien direkt an einem Traumstrand individuell gestalten möchten.

Das Hotel liegt direkt an der schönen Meads Bay. Zahlreiche Restaurants mit internationaler und einheimischer Küche sowie Strandbars liegen in Gehdistanz direkt am Strand. Ein grosser Supermarkt ist ca. 800 Meter entfernt (gratis Fahrräder für Gäste).