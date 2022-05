Calabash Cove Resort and Spa

Das ruhig gelegene Resort schmiegt sich in einer Bucht sanft an einen Hügel und bietet schöne Ausblicke auf das Meer und die Küste. Geniessen Sie die herrliche Aussicht vom Infinity- Pool und erfrischen Sie sich bei einem Cocktail an der Swim-up Bar. Der Musikraum Whispers ist der ideale Ort, um von der Hektik des Alltags zu entspannen. Das Windsong Restaurant liegt direkt am Meer und bietet kulinarische Köstlichkeiten. Von der C-Bar lassen sich romantische Sonnenuntergänge betrachten. Gratis WLAN.



Sport inklusive: Fitnesscenter



Gegen Gebühr: Wellnessanwendungen, Hochseefischen, Segeln, Tauchen



Kinder: für Erwachsene ab 16 Jahren