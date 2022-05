Cadaques Caribe Resort

Cadaqués Caribe bietet alles, was man sich in der Karibik wünscht, ob ein Sonnenbad am privaten Sandstrand oder beim Entspannen im voll ausgestatteten Spa. Gäste können sich in zwei verschiedenen Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen. Der hoteleigene Minimarkt eignet sich perfekt für Familien, die einen ausgedehnten Aufenthalt planen. Ausserdem findet man im Hotel eine Kirche, zwei Bars und eine Apotheke. W-Lan in der Lobby.