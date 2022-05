BWA Chik Hotel & Golf

Das Hotel liegt direkt am 18 Loch 71 Par Golfplatz. Zum Strand sind es ca. 15 Gehminuten. Und den Flughafen erreicht man in ca. 45 Fahrminuten.

Der 1978 von Robert Trent Jones Senior konzipierte anspruchsvolle 18 Loch 71 Par Golfplatz befindet sich direkt angrenzend an das Hotel. Nach dem Golfen können Sie sich im Hotelpool abkühlen und sich in den Sonnenliegen entspannen. Zu Fuss erreichen Sie eine Vielzahl an Restaurants und Bars und der Yachhafen lädt zum Flanieren ein. Am nahe gelegenen Strand werden gegen Gebühr viele verschiedene Wasseraktivitäten angeboten. Ein Ausflug zum ca. 10km entfernten Aussichtspunkt am östlichen Ende der Insel lohnt sich.



Sport gegen Gebühr: Golfen im direkt anliegenden Golfplatz, Hobbie Cat, Stand up Paddle, Kite Surfen, Surfen, Fischen, Bootsmiete.



Kinder: sind willkommen