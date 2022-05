Brillantes Jamaika ab Montego Bay

1 . Tag Ankunft in Montego Bay Ankunft in Montego Bay und Transfer ins Hotel.



Hinweis: Bei den im Programm erwähnten Ausflüge handelt es sich lediglich um Vorschläge (die Ausflüge sind vor Ort zu organisieren und zu bezahlen).

2 . Tag Montego Bay - Ocho Rios Sie starten Ihre Rundreise mit der Besichtigung des Greenwood Great House. Wissenswertes zur damaligen Sklavenzeit erwartet Sie in diesem bestens erhaltenen Herrenhaus. Im Anschluss erkunden Sie die historische Stadt Falmouth, bis es dann zu einem Abstecher landeinwärts geht. Jamaica ohne Bob Marley ist unvorstellbar - Sie besichtigen Nine Mile, die Geburts- und heutige Grabstätte der Reggaelegende. Bei einer Tour durch das Grundstück erfahren Sie alles über den weltberühmten Musiker.

3 . Tag Ocho Rios - Port Antonio Am Morgen geniessen Sie die Erfrischung der Dunns River Wasserfälle. Auf einer Anhöhe nahe Oracabessa legen Sie einen Stopp bei Villa Firefly ein. Der englische Besitzer und Autor Sir Noel Coward hat hier so manche Berühmtheit empfangen. Beeindruckend ist vor allem die Aussicht auf die Küste. Weiter führt Sie die Fahrt entlang Bananen- und Kokosplantagen bis nach Port Antonio. Bei einer Stadtrundfahrt lernen Sie das kleine Städtchen und den Errol Flynn Yachthafen kennen.

4 . Tag Port Antonio Sie können sich heute für einen der folgenden optionalen Ausflüge entscheiden: eine Bootstour auf der Blauen Lagune oder eine Fahrt auf einem Bambusfloss entlang des Great Rivers, durch den Regenwald Jamaicas. Beide Attraktionen beeindrucken ganz besonders durch ihr natürliches, farbintensives Umfeld. Danach geht es zum Entspannen an den schönsten Strandabschnitt Jamaicas, den Frenchman’s Cove. Hier haben Sie Zeit ein Stückchen Paradies zu geniessen.

5 . Tag Port Antonio - Blue Mountains Nach Port Antonio gibt es für Sie optional die Möglichkeit, die Somerset Falls per Boot zu besichtigen. Ihr nächster Halt findet am Castelton Garden statt, wo es herrliche, exotische Pflanzen zu bestaunen gibt. Danach geht es bergauf in die Blue Mountains. In Mavis Bank unternehmen Sie eine geführte Tour durch eine Kaffeeplantage.

6 . Tag Blue Mountains Tag zur freien Verfügung. Wir empfehlen, an einer geführten Wandertour zum Gipfel des Blue Mountain Peaks teilzunehmen (Start vom Hotel um 2 Uhr morgens). Vom höchsten Punkt Jamaikas bewundern Sie dann den Sonnenaufgang über Kingston. Ein unvergessliches Erlebnis. Um 11 Uhr sind Sie wieder zurück im Hotel.

7 . Tag Blue Mountains - Kingston Heute erreichen Sie die quirlige Hauptstadt Kingston. Hier gibt es Einiges zu unternehmen, daher entscheiden Sie selbst, was Sie während der Stadtrundfahrt alles sehen möchten: das Bob Marley Museum, das Devon House, den Hope Garden, das Tuff Gong Recording Studio oder Port Royal mit Fort Charles.

8 . Tag Kingston - Treasure Beach In Porus werden Sie einen Stopp an den landestypischen Fruchtständen machen, bevor Sie die Appleton Rumfabrik erreichen. Hier wird Ihnen die Verarbeitung des Zuckerrohrs vorgeführt, bis es sich schliesslich in Rum verwandelt. Eine Kostprobe diverser Rumsorten am Ende der Tour darf natürlich nicht fehlen.

9 . Tag Treasure Beach Ihr Morgen startet mit einer Entdeckungstour auf dem Black River. Per Motorboot durchfahren Sie die Mangrovensümpfe und halten Ausschau nach den hier noch freilebenden Krokodilen und seltenen Vogelarten. Im Fischerdorf Little Ochi sollten Sie unbedingt den fangfrischen Fisch probieren. Entlang der Küste erreichen Sie Lovers Leap. Lauschen Sie der mit diesem Ort verbundenen Legende und geniessen Sie den Ausblick über die Klippenküste.