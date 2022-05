Blue Haven Hotel

Von drei Seiten vom Meer umgeben bietet dieses elegante, im viktorianischen Stil erbaute Boutique Hotel einen fantastischen Blick aufs Meer. Das historische Luxushotel liegt in einer herrlichen Umgebung und verspricht Erholung in stilvoller Atmosphäre.

Das Boutique Hotel liegt in einer schönen Gegend, direkt am idyllischen Robinson Crusoe Strand. Das Stadtzentrum von Scarborough, der Markt und der Botanische Garten sind in der Nähe. Zum Flughafen sind es ca. 30 Minuten.