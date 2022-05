Jeder Teil dieses Luxushotels in Anguilla ist darauf ausgelegt, Sie zu verzaubern. Ob Sie die Sonne geniessen, in die azurblauen Wellen tauchen oder einfach nur Ihre Ferien mit Familie und Freunden geniessen möchten, Belmond Cap Juluca bietet Ihnen alles, um Ihren Traumurlaub in der Karibik Wirklichkeit werden zu lassen.

Das elegante Resort ist im maurischen Stil errichtet. Erfrischen Sie sich im Infinity-edge-pool mit herrlichem Meerblick und entspannen Sie sich auf den am Strand für Sie reservierten Liegen. Schlendern Sie zu den Cabana Bars und geniessen Sie einen Cocktail oder seien Sie sportlich aktiv. Einige der besten Restaurants in Anguilla finden Sie im Belmond Cap Juluca. Im Pimms werden Sie kulinarisch mit karibischen und internationalen Gerichten verwöhnt. Im Cip’s by Cippaiani können Sie bei abendlicher Live Musik italienische Spezialitäten geniessen. Im Cap Shack werden erfrischende Tapas und fangfrische Fischgerichte serviert. Oder Sie besuchen den eleganten am Pool gelegenen Maundays Club. Tagsüber erwarten Sie hier frisch gepresste Fruchtsäfte und leichte Snacks, Abends werden raffinierte Ceviche und Tapas angeboten.