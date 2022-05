Badeferien im Beaches Negril Resort & Spa

Sie fliegen heute nach Montego Bay in Jamaica und werden dort am Flughafen abgholt und die kurze Strecke zu Ihrem Hotel gefahren.

Beaches Negril Resort & Spa

Verbringen Sie die nächsten Tage ganz so, wie Sie es sich schon immer erträumt haben. Denn das Beaches Negril Resort & Spa bietet alles, was das Herz begehrt. Sie können an den Pools relaxen, beim Wasser- oder Landsport aktiv sein, die Umgebung auf eigene Faust oder auf geführten Touren erkunden, die Unterwasserwelt bestaunen, sich in den Restaurants und Bars kulinarisch verwöhnen lassen oder eine Live-Show (Tag- und Nachtunterhaltung) besuchen. Lehnen Sie zurück, lassen Sie die Seele baumeln und leben Sie Ihren Traum!