Aktivprogramm Samana ab Las Terrenas

Individuelle Ankunft in Las Terrenas, dem lebhaften Zentrum der Nordostküste. Hier spüren Sie den Zauber der Karibik hautnah.

Ausflug zum höchsten Wasserfall der Insel. Unterwegs können Sie die üppige Landschaft, dichte tropische Vegetation und die unterschiedliche Flora und Fauna bewundern. Der Wasserfall setzt sich aus drei kleineren Fällen zusammen, die aus einer Höhe von 55 Metern über eine grüne Wand in ein natürliches Becken stürzen. Nach einem erfrischenden Bad geht die Fahrt weiter zu einer Ranch, wo ein typisch dominikanisches Mittagessen auf Sie wartet (nicht eingeschlossen).

Los Haitises Nationalpark (F, M)

Die heutige Bootstour führt Sie in den Nationalpark Los Haitises, in die Küstenzone des über 200 km² umfassenden Schutzgebietes. Entlang der Küste zieht sich ein gewaltiger grüner Mangrovengürtel und über 50 kleine Inseln bilden ein Labyrinth an Wasserwegen. Sie besichtigen eine Höhle mit Steinritzungen. Nach dem Mittagessen gleiten Sie mit einem Kajak mitten durch die tropischen Mangrovenwälder.