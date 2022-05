Vom Regenwald in die Rockies ab Vancouver

Individuelle Anreise und Mietwagenübernahme. 2 Übernachtungen in Vancouver Downtown. (Moda Hotel)

Vancouver, die Perle am Pazifik, ist einen Besuch wert! Mit dem Hop-On-Hop-Off Bus können Sie heute eine Stadtrundfahrt unternehmen (optional). Der Stanley Park mit seinen Totempfählen, das historische Viertel Gastown, Chinatown und Granville Island, sind nur einige der Höhepunkte.

Nach der Fährenüberfahrt führt Sie Ihre Route auf Vancouver Island entlang des Marine Scenic Drive bis nach Victoria, die Hauptstadt von British Columbia. Am Nachmittag haben Sie Zeit, um Victoria kennenzulernen. Übernachtung in Victoria. (Embassy Inn Hotel)

Sie verlassen Victoria in Richtung Tofino. In Duncan lohnt es sich das Native Heritage Center zu besuchen, um einen Eindruck über das Leben der hier angesiedelten Cowichan-Indianer zu erhalten. Danach führt Sie die Route über den Hafenort Nanaimo bis nach Tofino im Pacific Rim National Park, wo Sie die nächsten beiden Nächte verbringen werden. (Middle Beach Lodge)

Der Tag steht Ihnen zur Verfügung, um die langen Strände, die endlosen Regenwälder und das reiche Meeresleben zu erkunden. Bei einer halbtägigen Wal-beobachtungstour (optional) haben Sie die Gelegenheit, Grauwale in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Zurück auf dem Festland, fahren Sie entlang des berühmten Sea to Sky Highway nach Whistler. Am Nachmittag bleibt dann noch etwas Zeit, um den schönen Ferienort zu besichtigen. Übernachtung im Herzen von Whistler. (Whistler Village Inn)

Von Whistler aus geht es heute über Lillooet durch das schöne Nicola Country bis nach Peachland. Von dort führt Ihre Route in das Obst- und Weinanbaugebiet Kanadas, das Okanagan-Tal. 2 Übernachtungen in Penticton. (Penticton Lakeside Resort)

Okanagan-Tal

Nutzen Sie diesen Tag, um das Okanagan-Tal etwas genauer zu erkunden. Besuchen Sie eines der vielen Weingüter der Gegend und machen Sie ein Picknick in einem der Provincial Parks am See.