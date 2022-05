Ten-ee-ah Wilderness Lodge

Lodge unter Schweizer Leitung am Spout Lake inmitten einer grünen Hügellandschaft mit traumhaftem Ausblick in die Natur. Weitab von Hektik und Stress - ideal um die Seele baumeln zu lassen.

Die Lodge liegt im Herzen des Cariboo Countrys, auf 1077 Meter über Meer, 28 km nördlich von Lac La Hache. Umgeben von unberührter Natur und direkt am Spout Lake gelegen, ist die Lodge das einzige Anwesen in der Region.

Die Lodge bietet 8 komfortable, grosszügige Deluxe Blockhütten und 3 Luxury Log Homes. Die Deluxe Blockhütten sind alle individuell gebaut und bieten Platz für 2-6 Personen. Sie befi nden sich an schönster Lage mit Blick auf den See und verfügen über einen gemütlichen Wohnteil, Badezimmer, Kochnische mit Kühlschrank, Kaminofen, Veranda mit Liegestühlen sowie eine Feuerstelle. Die Luxury Log Homes bieten Platz für bis zu 6 Personen und verfügen über zwei bis drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, Küche mit Kühlschrank, Kaminofen, Veranda mit Liegestühlen sowie eine Feuerstelle. Die Camping-Stellplätze sind umgeben von Bäumen und haben Blick auf den See oder den Fluss und sind teilweise mit eigenem Elektroanschluss, Campingtisch und Feuerstelle sowie gratis Feuerholz ausgestattet. WC und Dusche im Haupthaus.