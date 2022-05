Spirit of the Atlantic ab Halifax

Nach Ihrer individuellen Anreise nach Halifax beziehen Sie Ihr Hotelzimmer. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Abend werden Sie durch die Reiseleitung bei einem Willkommensapéro begrüsst und lernen die anderen Reiseteilnehmer kennen.

Der heutige Tag startet mit einer Stadtrundfahrt durch Halifax, wo Sie einen ersten Eindruck über die grösste Metropole in Atlantik Kanada erhalten. Nicht fehlen darf natürlich ein Besuch der Zitadelle, von wo Sie eine spektakuläre Aussicht über die ganze Stadt haben.

Nachdem Sie die Hauptstadt Nova Scotias hinter sich gelassen haben, führt der Weg Richtung Süden. Das heutige Highlight ist ganz klar der Besuch des berühmten Peggy's Cove Lighthouses im gleichnamigen Fischerdorf. Anschliessend Weiterfahrt an die Westküste Nova Scotias. Übernachtung in Digby.

Sie starten heute gleich mit dem Höhepunkt des Tages, der Fährüberfahrt von Digby nach Saint John. Anschliessend folgt eine Stadtrundfahrt, auf welcher Sie etwas mehr über die Seefahrtsgeschichte der Stadt erfahren. Ebenfalls auf dem Programm steht ein Besuch des New Brunswick Museums. 2 Übernachtungen in Saint John. (

Sie unternehmen heute einen Ausflug in das kleine Hafenstädtchen St. Andrews. Sie besichtigen den historischen Kern des Ortes. Bei entsprechendem Wetter begeben Sie sich auf eine Walbesichtigungstour. Saisonal können Sie insbesondere Buckel-, Finn-, Zwerg-, Schweins- und Glattwale (Atlantischer Nordkaper) sowie Delfine beobachten.

Nach dem Frühstück geht es zu den Hopewell Rocks, einer beindruckender Felsformation in der Bay of Fundy, welche für die grössten Gezeitenunterschiede der Welt bekannt ist. Anschliessend Fahrt nach Shediac, wo Sie mit einem Lobsterboot durch die Shediac Bay fahren und dabei mehr über die lokale Fischerei erfahren. Natürlich darf ein typisches Lobster-Dinner auf dem Boot nicht fehlen! Übernachtung in Shediac.