Québec und der St. Lorenz Seeweg ab Toronto

Auf einer Stadtrundfahrt durch die Metropole lernen Sie die verschiedenen Kulturen Kanadas kennen. Anschliessend Fahrt via dem schmucken Städtchen Niagara-on-the-Lake zu den berühmten Niagara Fällen. Per Boot erleben Sie die tosenden Wasserfälle hautnah. Rückfahrt nach Toronto.

Entlang des Nordufers des Ontariosees verlassen Sie Ontario und kommen in die französischsprechende Provinz Québec. Im schmucken Montebello erfahren Sie mehr über das ländliche, koloniale Erbe Frankreichs. Zwei Übernachtungen im aussergewöhnlichen Fairmont Le Château Montebello Hotel, in welchem sich rustikale Eleganz und herzliche Freundlichkeit vereint.

Tagesausflug nach Ottawa, der Hauptstadt Kanadas. Eine kleine aber feine Metropole mit gepflegtem Charakter, welche stattliche Gebäude und zahlreiche Grünanlagen beherbergt. Sehenswert ist auch der Rideau-Kanal, der an der Mündung zum Ottawa Fluss mehrere Schleusenstufen aufweist und einen Höhenunterschied von 24 Meter mit Hilfe von acht, von Hand zu bedienenden Toren, überbrückt. Am späteren Nachmittag Rückfahrt nach Montebello.

Weiter nördlich gelangen Sie von Québec nach Saint-Paulin ins Landesinnere. Sie logieren für zwei Nächte im wunderschön umgebauten Gutshof «Auberge Le Baluchon». Diese Auberge liegt wunderschön in die Natur eingebettet an einer Flussmündung.

Verbringen Sie einen Tag in einer der schönsten Lodges Ostkanadas. Es stehen Aktivitäten wie Wandern, Kanufahren und Segeln im Angebot. Lassen Sie sich zudem einen Besuch im Spa mit Blick auf den See nicht entgehen.

Montréal - Toronto

Auf der Rückfahrt nach Toronto erleben Sie in Kingston eine Thousand Island»-Bootsfahrt auf dem riesigen Ontario See. Übernachtung im The Fairmont Royal York Hotel in Toronto.