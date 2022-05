Ontarios charmante Country Inns ab Toronto

1 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. Starten Sie Ihre Rundreise mit einem Besuch des eindrucksvollen CN Towers oder erkunden Sie das Royal Ontario Museum (optional). 1 Übernachtung in Toronto. (The Old Mill Inn & Spa)

2 . Tag Toronto - Niagara Falls - Niagaraon- the-Lake (ca. 130 km) Am Vormittag bleibt noch etwas Zeit Toronto zu erkunden, bevor Sie zu den donnernden Niagarafällen aufbrechen. Unternehmen Sie eine Fahrt mit der «Hornblower Cruise», die Sie an den Fuss der Wasserfälle führt (fakultativ). Im Anschluss geht es weiter entlang den beliebten Niagara Parkways zum historischen Niagara-on-the-Lake, wo Sie 2 mal übernachten. (Pillar & Post Inn)

3 . Tag Niagara Falls / Niagara-on-the Lake Das am Ufer des Ontario Sees gelegene Städtchen Niagara-on-the-Lake ist voller Charme. Bummeln Sie durch die im wunderschönen Stadtzentrum angesiedelten Boutiquen und Galerien und bestaunen Sie die hübschen im viktorianischen

Stil erbauten Häuser. Unternehmen Sie ausserdem eine Winery & Tasting Tour bei Jackson Trigs Niagara Estate (inklusive), eines der mehr als 50 Weingüter in der Niagara Region.

4 . Tag Niagara-on-the-Lake - St. Marys (ca. 200 km) Sie brechen auf in Richtung Westen und fahren durch malerische und idyllische Hügellandschaften, versetzt mit kleinen liebevoll hergerichteten Orten. In Stratford befindet

sich das grösste klassische Repertoiretheater Nordamerikas. Im Anschluss geht es weiter in den malerischen Ort St. Marys, auch unter dem Spitznamen „The Stone Town" bekannt. Übernachtung in St. Marys. (Hotel Westover Inn)

5 . Tag St. Marys - Owen Sound (ca. 230 km) Die Ufer des Lake Huron sind für ihre goldenen Sonnenuntergänge bekannt. Die heutige Etappe führt Sie nach Nottawa. 2 Übernachtungen in Owen Sound. (Highland Manor Inn)

6 . Tag Bruce Peninsual NP / Fathom Five NP Besuchen Sie heute den einzigartigen Bruce Peninsula Nationalpark in Südontario. Starten Sie zu einer Kajaktour (optional) oder unternehmen Sie eine Wanderung auf dem berühmten Bruce Trail. Der Fathom Five National Marine Park ist Kanadas erster Marine National Park. Unternehmen Sie hier eine Tour mit dem Glasbodenboot (optional) entlang der zerklüfteten Küstenlinie zu einer Vielzahl an versunkenen mystischen Schiffswracks sowie der bekannten Flower Pot Insel.

7 . Tag Owen Sound - Port Severn (ca. 140 km) Wasaga Beach ist der längste Süsswasserstrand der Welt und erstreckt sich über mehr als 14 km entlang des Ufers der Georgian Bay. Sie erreichen den historischen Ort Port Severn, welcher am 386 km langen Trent- Severn Waterway gelegen ist. Besuchen Sie den Georgian Bay Islands Nationalpark mit seinen 60 Inseln oder begutachten Sie die komplette Georgian Bay, welche am Südrand des Kanadischen Schilds liegt und ca. 30.000 Inseln beherbergt. Übernachtung in Port Seven. (Hotel Rawley Resort & Marina)

8 . Tag Port Severn - Huntsville Nach einem möglichen Abstecher nach Parry Sound oder in den Killbear Provincial Park, erreichen Sie Ontarios Muskoka Region. Sie gilt als westliches Tor zum Algonquin Provincial

Park. 2 Übernachtungen in Huntsville. (Tranquil Woods B&B)

9 . Tag Algonquin Provincial Park Entdecken Sie heute den weltbekannten Algonquin Provincial Park auf einem perfekten Tagesausflug! Der älteste Naturpark Ontarios beheimatet zahlreiche Elche, Schwarzbären, Wölfe und Biber. Der Park eignet sich für unvergessliche Kanutouren oder abwechslungsreiche Wanderungen.

10 . Tag Huntsville - Ottawa (ca. 340 km) Heute setzen Sie Ihre Reise in die zweitgrösste Stadt Ontarios fort. Statten Sie dem eindrücklichen «Museum of Civilization» einen Besuch ab oder schlendern Sie durch das «ByWard Market» Viertel mit seinem grossen Farmersmarket. 2 Übernachtungen in Ottawa. (Hotel Metcalfe)

11 . Tag Ottawa Die Stadt Ottawa, die als eine der schönsten Hauptstädte der Welt gilt, verbindet einzigartige Geschichte mit weltoffener Kultur: eindrucksvoll gehen hier die englische und die französische Sprache nahtlos ineinander über.

12 . Tag Ottawa - Prince Edward County (ca. 300 km) Die Weiterfahrt führt Sie nach Prince Edward County in das jüngste Weinanbaugebiet Ontarios. Geniessen Sie herrliche Weine und ausgezeichnete Küche inmitten von Ontarios

Weinbergen. Übernachtung in Picton. (The Waring House Inn)

13 . Tag Prince Edward County - Toronto (ca. 215 km) Entlang der Küstenlinie des Lake Ontario geht es zurück in die Metropole Toronto. Ein weiterer perfekter Tag, um die faszinierende Stadt zu erkunden. Übernachtung in Toronto. (The Old Mill Inn & Spa)