Lac à l'Eau Claire Hotel- Hôtellerie Châmpètre

Dieses elegante Resort liegt auf halbem Weg zwischen Montréal und Québec, in Saint Saint Alexis des Monts. Inmitten grossartiger Natur, wird die Umgebung gesäumt durch weitläufige Wälder und mehrere Seen. Das Gelände des Resorts ist von drei Seiten von Wasser umgeben.

Die Seen bieten sich an zum Schwimmen, Fischen, Kanu- und Pedalofahren oder einfach zum Sonnenbaden am Strand. Zudem können in der Umgebung Wanderungen, Velotouren und Tierbeobachtungen unternommen werden. Weitere sportliche Aktivitäten sind Tennis und Volleyball. Für Kinder gibt es zusätzlich einen Spielplatz.