Kanu- und Wildnisabenteuer Algonquin Provincial Park ab South River

Um 12:30 Uhr treffen Sie beim Voyageur Quest Canoe Outpost ein, wo Ihnen Ihre Ausrüstung übergeben wird und Sie eine Einweisung erhalten. Danach unternehmen Sie eine kurze, geführte Wanderung zum Suprise Lake, wo Sie ein gemütliches Picknick zu sich nehmen. Anschliessend paddeln Sie über Seen und Schilflandschaften zur Lodge. Nach einem gemütlichen Abendessen brechen Sie zu einer Tierbeobachtungstour auf. 2 Übernachtungen in der Log Cabin Lodge.

Nach dem Frühstück unternehmen Sie einen Spaziergang zum Bluff Aussichtspunkt. Danach haben Sie Zeit zur freien Verfügung. Am späteren Nachmittag paddeln Sie dem Sonnenuntergang entgegen. Am Abend geniessen Sie das Abendessen am Lagerfeuer.