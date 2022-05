Familienabenteuer mit den Karibus ab Saint Félicien

Am Vormittag werden Sie von Ihrem Privatführer am Parkeingang des Tierparks St. Félicien empfangen. Auf einer kurzen Fahrt lernen Sie mehr über die Wildtiere, bevor Sie das Mittagessen einnehmen. Danach lernen Sie das Spuren lesen. Zum Sonnenuntergang steht eine Kanutour zur Tierbeobachtung aus nächster Nähe auf dem Programm. Ihr Nachtlager erwartet Sie inmitten des Karibu-Reviers. Abendessen am Lagerfeuer und Übernachtung in einem Goldgräber-Zelt. Die Zelte sind mit einem festen Holzboden, Tisch und Hocker ausgestattet.