Eisbären-Abenteuer Hudson Bay im Winter ab Winnipeg

Individuelle Anreise nach Winnipeg. Gemeinsames Abendessen, bei dem Sie den Tourenführer kennenlernen. Übernachtung im Hotel Inn at the Forks, Winnipeg.

Flug nach Churchill. Anschliessend Weiterflug über den Churchill River zur Dymond Lake Eco- Lodge, welche im berühmten Eisbärengebiet der nordöstlichen Hudson Bay liegt. Einführung in der Lodge, geführte Wanderung und eine Diashow eines Experten stehen auf dem Programm. Abends haben Sie die Möglichkeit vom beheizten Ausguck unter funkelndem Sternenhimmel die Nordlichter Aurora Borealis zu beobachten. Übernachtung in der Dymond Lake Eco-Lodge.

Tag: Hudson River / Dymond Lake Eco-Lodge

An diesen zwei Tagen stehen geführte Tundra Wanderungen an, bei denen Sie Eisbären sehen werden und auch genügend Zeit haben, diese zu fotografieren. Ein Experte begleitet Sie. Ebenfalls erleben Sie die Wildnis des unberührten Boral Waldes und erreichen das arktische Eis. 2 Übernachtungen in der Dymond Lake Eco-Lodge.