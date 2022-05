Coastal Rainforest Safari 5 Tage ab Port Hardy

Lage:

Das Basislager liegt knapp 40 Kilometer nördlich von Port Hardy, in Skull Cove auf «Branham Island». Das Camp, mitten in der Wildnis des Great Bear Rainforest, ist der ideale Ausgangspunkt für Wildtierbeobachtungen.



Angebot:

Nur wenige Schritte vom Wasser entfernt, steht den Gästen eine gemeinsame Lounge und ein Essensraum zur Verfügung. In familiärer Atmosphäre und mit einem fantastischen Ausblick, geniessen Sie Köstlichkeiten aus der Umgebung. Das Abendessen wird mit einer Auswahl an lokalen Weinen und Bieren abgerundet.



Aktivitäten:

Auf Sie wartet eine unvergessliche Erfahrung auf den Spuren von Grizzlies, Schwarzbären, und andere Wildtieren. Nebenbei lernen Sie auch einiges über die Kultur und Bräuche der indigenen Kwakwaka'wakw Stämme, welche hier seit vielen Jahren beheimatet sind.



Zimmer:

Die Safari-Zelte sind geräumig und stehen auf einer hölzernen Plattform. Sie sind ausgestattet mit einem Kingsize- oder zwei Einzelbetten und verfügen über eine Kommode, ein Nachttisch mit Lampe und eine propanbetriebene Feuerstelle. Zu jedem Zelt gehört ein anliegendes, privates Badezimmer mit Toilette und Warmwasserdusche.